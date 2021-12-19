Илон Маск занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров

По версии агентства bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/elon-musk-rockets-past-warren-buffett-on-billionaires-ranking">Bloomberg, Илон Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира. Основатель Tesla и SpaceX опередил в этом списке инвестора Уоррена Баффета.

Бизнесмену удалось подняться на седьмое место рейтинга миллиардеров с состоянием в 70,5 миллиарда долларов. В пятницу, 10 июля, оно выросло на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции Tesla поднялись на 10,8%.

При этом Баффет владеет 69,2 миллиарда долларов. Как указывает агентство, на прошлой неделе состояние инвестора сократилось, поскольку он передал 2,9 миллиарда долларов на благотворительность.

На данный момент список миллиардеров возглавляет глава Amazon Джефф Безос (189 миллиардов долларов). На втором и третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс (116 миллиардов долларов) и глава Facebook Марк Цукерберг (93 миллиарда долларов).

Следом идут глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 миллиарда долларов), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (76,8 миллиарда долларов) и сооснователь Google Ларри Пейдж (72,2 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что американские миллиардеры увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса.