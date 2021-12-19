Илон Маск планирует строительство курорта вблизи с космодромом в Техасе

Илон Маск продолжает удивлять мир своими необычными проектами. После запуска спутников и ракет собственного производства, после начала космического туризма, неутомимый Маск решил расширить впечатления людей от процесса покорения космоса.
В ближайших планах компании Илона Маска SpaceX строительство курорта. Необычный курорт компания построит рядом со своим космодромом в Бока-Чика-Вилледж в штате Техас. В связи с этим, компания объявила об открытии вакансии менеджера по развитию курорта.
Менеджер будет руководить процессами проектирования и строительства курорта, заниматься бюджетированием проекта, согласовывать работу и получать необходимые разрешения от местного правительства и регуляторов.
Среди требований к будущему менеджеру курорта - степень бакалавра и более пяти лет соответствующего опыта.
Ранее Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX готова построить плавучие космопорты для околоземных и космических путешествий.
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