Илон Маск – третий в списке самых богатых мира

По информации агентства Bloomberg, основатель SpaceX и Tesla бизнесмен Илон Макс занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, опередив Цукерберга, основателя Фейсбука.

По оценкам его экспертов, 31 августа состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд. Маск стал богаче основателя Facebook, который, по подсчетам Bloomberg, располагает активами на сумму $110,5 млрд.

Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $125 млрд, а первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в $200 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на $76 млрд.

Ранее Маск раскрыл новые подробности о проекте Neuralink, разрабатываемом чипы для вживления в мозг.