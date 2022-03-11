Игорный бизнес в Украине: первые итоги

Первое легальное казино в Украине открыло свои двери для гостей ровно месяц назад в пятизвездочном отеле в самом центре столицы InterContinental-Kyiv. За это время заведение премиум-класса посетило более тысячи любителей азартных игр. Преимущественно это иностранные гости из восточных стран, европейцы и граждане США. Пока наибольшее количество гостей из Турции. В казино есть даже отдельное подразделение, работающее исключительно для гостей из этой страны.

Billionaire casino - единственное казино с украинскими инвестициями - первым получило лицензию и открылось для гостей. Заведение площадью около 500 кв. м расположен на улице Большая Житомирская, в помещении элитного отеля. В пяти залах с роскошными интерьерами - 16 игровых столов и 50 слотов. Гостям предлагают классический набор игр: блэкджек, русский покер, техасский покер, ультимейт покер, покер на три карты, рулетка, а также современные слоты от IGT, EGT и Novomatic.

Однако сказать, что в зал стоит очередь желающих, директор казино Юрий Пилипенко пока не может. По его словам, имидж игорного бизнеса был испорчен и восстанавливать его, точнее заново строить, совсем непросто. Кроме того, негативно сказывается пандемия (не все границы открыты), визовая политика в отношении некоторых стран и налоговая система Украины, которая, по словам директора, бьет по карману гостей и тем самым ведет его в другие страны, где все доступнее.

«Мы надеемся, что с принятием изменений в Налоговый кодекс № 2713 эта ситуация изменится. Будет введено понятие "минимальный выигрыш", и это поможет привлечь больше иностранных туристов», - отметил он.

По его словам, сегодняшняя модель предполагает, что игрок, даже не играя, а только поменяв деньги на фишки, должен платить налог - 19,5%. Представители казино надеются, что власть будет заинтересована в развитии легального бизнеса и сделает решительные шаги в борьбе с теневыми заведениями.