Игорный бизнес в Украине: действительно ли нужен стране?

Украинские власти делают большие ставки на легализацию игорного бизнеса в Украине. По мнению чиновников, эта статья сможет поднять экономику Украины и пополнить государственный бюджет на значительные суммы.

Менее чем за квартал в государственный бюджет поступило в виде платы за лицензии от операторов рынка в 2021 году в четыреста тысяч раз больше денег, чем за весь 2020 год – около 200 млн гривен. Все эти деньги государство может направить на усиление различных социальных программ. Впрочем, полученные на данный момент средства от операторов игрового рынка в виде платы за лицензирование — это лишь малая доля поступлений, которые должны до конца года попасть в государственную казну.

Правда, чтобы этот финансовый поток был более "полноводным", народные депутаты должны принять изменения в Налоговый Кодекс, которые бы упорядочили ставки налогов и способствовали скорейшему появлению в Украине крупных международных операторов. К сожалению, из-за очередных внеплановых парламентских каникул, спровоцированных коронавирусным локдауном, процесс рассмотрения соответствующих законопроектов заморожен на ближайшие несколько недель.

Легальный игорный бизнес — одна из немногих сфер экономики Украины, которая может пополнить бюджет сразу (в виде лицензионных платежей) и на значительные суммы. Кроме того, поскольку плата за лицензию является обязательным, но не единственным видов фискальных поступлений от операторов игрового рынка в казну государства, в ближайшем будущем стоит рассчитывать на увеличение доходов бюджета. Поскольку даже локдаун не является помехой игрокам, к услугам которых будут онлайн-казино, игровые автоматы и букмекерские пункты.