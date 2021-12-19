Игорь Коломойский хочет присвоить 9 млрд кубов украинского газа

20:41 17 Ноябрь Киев, Украина

Олигарх Игорь Коломойский хочет присвоить государственный газ на 250 миллиардов гривен. Об этом заявляют в украинском политикуме, передают СМИ.

Говорят: Коломойский может получить 9 миллиардов кубометров топлива, принадлежащего украинским гражданам. Ранее СМИ уже сообщали, что Коломойский хочет получить газ на 3,5 миллиарда гривен, но очевидно, что аппетиты у него выросли. Этот газ был использован населением в 2013-2017 годах, однако в документах это не было зафиксировано, ведь «Укрнафта» отказалась подписать документы.



По данным «Нафтогаза», государственная компания уже подарила олигарху 700 миллионов кубометров газа из подземных хранилищ на 20 миллиардов. Теперь на очереди – 9 миллиардов. Поэтому политики призывают правоохранительные органы немедленно отреагировать на эту ситуацию и просят Совет нацбезопасности и обороны срочно созвать заседание, посвященное попыткам присвоить миллиарды кубометров природного газа из подземных хранилищ.







