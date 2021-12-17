Хозяин Ever Given готов компенсировать убытки в Суэцком канале

Блокировка Суэцкого канала принесла убытки многим предпринимателям. При этом владелец судна, которое было причиной ситуации - Ever Given – готов компенсировать убытки без суда. Его условие – не привлекать к ответственности капитана судна.

Компенсации за простой владельцам судов, застрявших из-за Ever Given в канале — выплатят их страховые компании. Поэтому, какую именно сумму будет платить владелец контейнеровоза, пока неизвестно.

Но если стороны подпишут мировое соглашение, то расследование инцидента может закончиться уже через неделю. По данным агентства Reuters, убытки от блокирования Суэцкого канала могут достичь миллиарда долларов. Точную сумму еще подсчитывают. Во внимание принимают не только потери от простоя и сбоев в поставках, а и расходы на земснаряды.

Напомним, что Суэцкий канал вернулся к работе в штатном режиме, после того как его почти неделю блокировал контейнеровоз Ever Given. Как заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, «все вопросы, связанные с аварией, станут предметом тщательного расследования техническими специалистами». Вместе с тем он призвал «не спешить с выводами».