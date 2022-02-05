Хорватский автобренд Rimac купит Bugatti у Volkswagen

19:17 17 Сентябрь Киев, Украина

Журналисты Сarmagazine ссылаются на источник в компании Volkswagen, которой принадлежит Bugatti.



Cообщается, что руководство Volkswagen уже одобрило сделку, но еще нет одобрения на продажу от наблюдательного совета компании.



Фактически, часть Bugatti будет принадлежать VW Group даже после вероятной продажи компании, — дело в том, что Porsche, которая также принадлежит концерну VAG, владеет 15,5% акций Rimac.



В перспективе Porsche планирует нарастить свою долю в Rimac до 50%. Среди других известных инвесторов этого бренда — компании Hyundai/Kia, Koenigsegg, Jaguar и Magna.



Кроме Bugatti, источники также намекнули на возможную продажу Lamborghini, SEAT, Italdesign и Ducati, которыми сейчас владеет Volkswagen. Cогласно новому отчету, компания уже провела переговоры с потенциальными инвесторами о продаже этих брендов, но сделка затянулась из-за пандемии COVID-19.



Напомним, компанию Rimac основали в 2009-м и первой ее моделью стал Concept One с мощностью 1088 л. с. и разгоном 0−100 км/час за 2,8 секунды. В Rimac продали всего несколько экземпляров таких авто.



В 2018-м компания анонсировала выход усовершенствованной версии своего электрического спорткара Rimac Concept Two.



В то же время, история бренда Bugatti насчитывает более 110 лет, а свой современный облик компания приобрела в 1998-м, после ее покупки концерном Volkswagen.