Хлебокомбинаты и пекарни будут получать более дешевый газ

08:32 29 Декабрь Киев, Украина

Кабинет министров намерен снизить стоимость природного газа собственной добычи для украинских хлебокомбинатов и пекарен.

Об этом говорится в проекте правительственного документа.

Согласно проекту документа, стоимость газа должна определяться ежемесячно. Ее будут вычислять исходя из среднеарифметического значения от котировок бирж, однако не выше 25 тыс. грн с 1 тыс. куб. м.

Согласно проекту, торговая надбавка при поставке ресурса из собственных скважин для пекарей должна составлять не более одного процента.

Продолжительность данных ограничений – на период карантина – не дольше чем до 31 марта 2022 года.