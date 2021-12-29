Хлебокомбинаты и пекарни будут получать более дешевый газ

Кабинет министров намерен снизить стоимость природного газа собственной добычи для украинских хлебокомбинатов и пекарен.
Об этом говорится в проекте правительственного документа.
Согласно проекту документа, стоимость газа должна определяться ежемесячно. Ее будут вычислять исходя из среднеарифметического значения от котировок бирж, однако не выше 25 тыс. грн с 1 тыс. куб. м.
Согласно проекту, торговая надбавка при поставке ресурса из собственных скважин для пекарей должна составлять не более одного процента.
Продолжительность данных ограничений – на период карантина – не дольше чем до 31 марта 2022 года.
Об этом говорится в проекте правительственного документа.
Согласно проекту документа, стоимость газа должна определяться ежемесячно. Ее будут вычислять исходя из среднеарифметического значения от котировок бирж, однако не выше 25 тыс. грн с 1 тыс. куб. м.
Согласно проекту, торговая надбавка при поставке ресурса из собственных скважин для пекарей должна составлять не более одного процента.
Продолжительность данных ограничений – на период карантина – не дольше чем до 31 марта 2022 года.
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