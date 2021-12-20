Хлебокомбинат стоимостью 65 миллионов вернулся в государственное имущество

14:40 10 Август Киев, Украина

Комбинат хлебопродуктов в городе Кролевец (Сумская область) был незаконо приватизирован 4 года назад. Только в 2020 года прокуратора смогла вернуть предприятие в собственность государства.

Кролевецкий КХП имеющий производственные площади в 54 000 квадратных метров и оцениваемый в 65 миллионов гривен, был удивительным образом приватизирован в 2016-м году и только сейчас удалось отменить госрегистрацию этого предприятия за неназванным акционерным обществом через судебные процессы.

“Удивительным” эту приватизацию можно назвать потому, что изначально Кролевецкий КХП входил в общегосударственный список предприятий, которые по закону не подлежали приватизации, и прокуратура сообщая о его возврате в госсобственность, не сообщает, как могло произойти, что такое предприятие было приватизировано и 4-ре года находилось в частной собственности.

Не сообщается также о наказании (либо криминальном преследовании) лиц, допустивших такой незаконный акт и способствовавших отчуждению государственного имущества в пользу частных владельцев, а также о назначении компенсационных выплат за использование этого имущества