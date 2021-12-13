«Химтекстильмаш» хотят продать за 1 млн гривен

Фонд имущества Черниговской области проведет третий аукцион по продаже «Химтекстильмаш». Торги по Черниговскому акционерному обществу планируемые 31 марта планируют начать с цифры в 1 млн гривен.

В Черниговском управлении Фонда госимущества говорят: первые две попытки продать предприятие были неудачные — покупатели отказались от предприятия. И если первый покупатель хотя бы подписал договор, то второй победитель аукциона вообще отказался от сделки.

Это произошло якобы из-за кредиторской задолженности предприятия в 30 млн гривен. По собственным подсчетам покупателя — сейчас общая задолженность больше и составляет примерно 50 млн гривен. Всего на вторых торгах было 5 потенциальных покупателей, и они подняли цену с 1 до 13 млн гривен. И одним из условий покупки было погашение задолженности в более 19 млн гривен и сохранения рабочих мест с выплатой зарплаты работникам в течение полугода.

Именно долг в 19 млн гривен и мог стать одной из причин отказа, как считают в Фонде. На предприятии говорят о том, что были бы и рады зарабатывать и отдавать долги самостоятельно, однако загружены работой лишь на 65%.