В ХГАЭУ усовершенствовали переработку с/х отходов

Отечественные ученые разработали уникальную методику переработки сельскохозяйственных отходов с участием грибного мицелия, что позволяет создавать экологические бытовые вещи. Стоимость таких предметов в десятки раз выше, чем затраты на их производство.
Об этом AgroPortal.ua рассказали ученые с кафедры технологий переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Херсонского государственного аграрно-экономического университета (ХГАЭУ).
Суть разработанной технологии заключается в том, что сельскохозяйственные отходы в специально созданных условиях заращивают грибным мицелием вешенки. В результате можно получить эксклюзивные предметы быта, такие как мебель, игрушки, вазоны и тому подобное. Сейчас эти предметы являются экологическими, гипоаллергенными, подпадают под товары крафтовой производства, после употребления легко утилизируются. Производство бытовых вещей по этой технологии является безотходным. «Грибные» вещи могут быть интересными для экологически ориентированных людей, нацеленных на устойчивое развитие и производство.
По его словам, технология позволяет использовать сырье как растительного, так и животного происхождения. В качестве растительных волокнистых материалов ученые применили солому озимых культур, в частности пшеницы.
По словам ученых, подобные технологии используют производители из Америки и Евросоюза. В Украине же до сих пор никто этим не занимался.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии