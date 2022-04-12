В ХГАЭУ усовершенствовали переработку с/х отходов

Отечественные ученые разработали уникальную методику переработки сельскохозяйственных отходов с участием грибного мицелия, что позволяет создавать экологические бытовые вещи. Стоимость таких предметов в десятки раз выше, чем затраты на их производство.

Об этом AgroPortal.ua рассказали ученые с кафедры технологий переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Херсонского государственного аграрно-экономического университета (ХГАЭУ).

Суть разработанной технологии заключается в том, что сельскохозяйственные отходы в специально созданных условиях заращивают грибным мицелием вешенки. В результате можно получить эксклюзивные предметы быта, такие как мебель, игрушки, вазоны и тому подобное. Сейчас эти предметы являются экологическими, гипоаллергенными, подпадают под товары крафтовой производства, после употребления легко утилизируются. Производство бытовых вещей по этой технологии является безотходным. «Грибные» вещи могут быть интересными для экологически ориентированных людей, нацеленных на устойчивое развитие и производство.

«Разработкой уникальной технологии изготовления бытовых вещей с помощью грибного мицелия и отходов с коллегами занимаемся с 2018 года. По своей структуре соломенные брикеты с мицелием чем-то похожи на пенопласт. Первым созданным нами предметом была ваза. Фактически она состоит из соломы, оплетенной грибным мицелием», - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ХДАЕУ Максим Левченко.

По его словам, технология позволяет использовать сырье как растительного, так и животного происхождения. В качестве растительных волокнистых материалов ученые применили солому озимых культур, в частности пшеницы.

«Но можно брать солому риса, проса, ячменя и любой другой вид сырья, содержащего лигнин и целлюлозу. Можно использовать шелуху подсолнечника, хлопчатника и др. Всего в ход идет и сырье, обычно остается на полях как отходы производства. Из отходов животноводства можно добавлять перья и остатки отходов переработки кожи», - рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, доцент ХДАЕУ Геннадий Каращук.

«Всего с 1 кг отходов можно получить 1 кг влаго вмещаемых вещей. Если мы берем 1 кг соломы влажностью 15%, то после ее обработки мицелием мы получаем предмет весом около 950 г той же влажности. После подсушивания, конечно, он станет немного легче», - рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Чернышев.

По словам ученых, подобные технологии используют производители из Америки и Евросоюза. В Украине же до сих пор никто этим не занимался.