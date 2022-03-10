Харьковский авиазавод предоставит в лизинг самолеты

ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" планирует передать два самолета Ан-74 в лизинг одной из украинских авиакомпаний. Об этом заявил гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь.

"Нам поставлена задача руководителем Укроборонпрома заключить договор и выйти на проект по лизингу наших двух самолетов Ан-74 с одним из наших национальных авиаперевозчиков. Это позволит частично погасить заработную плату, которая накопилась, и развяжет руки в производственных вопросах – по запуску производства и восстановлению некоторых направлений", – заявил Кривоконь.

Он добавил, что первый Ан-74 могут достроить через полгода, второй – через год.

Глава предприятия отметил, что на сегодня завод потерял "все компетенции" по восстановлению и строительству самолетов. По его словам, оборот предприятия должен составлять 30 млн грн, чтобы выйти в безубыточность и продолжать работу.