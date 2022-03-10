Харьковский авиазавод предоставит в лизинг самолеты

ГП "Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие" планирует передать два самолета Ан-74 в лизинг одной из украинских авиакомпаний. Об этом заявил гендиректор ХГАПП Александр Кривоконь.
Он добавил, что первый Ан-74 могут достроить через полгода, второй – через год.
Глава предприятия отметил, что на сегодня завод потерял "все компетенции" по восстановлению и строительству самолетов. По его словам, оборот предприятия должен составлять 30 млн грн, чтобы выйти в безубыточность и продолжать работу.
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