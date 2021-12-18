Харьковская компания Vilkon презентовала отечественный электрокар

17:42 09 Декабрь Киев, Украина

Харьковская компания Vilkon создала автомобиль, который будет стоить 170 тыс. грн. Называется он JG. Если новинка доберется до серийного производства, то это будет самая дешевая модель в Украине.



Несложно догадаться, что комплектующие для автомобиля компания закупает в Китае. В Украину поставляется кузов и элементы батареи. А собирают это уже в Харькове.



Технические характеристики у Vilkon JG очень скромные. Автомобиль оснащается электрическим мотором мощностью всего 4 кВт. Он разгоняет машину до 55 километров в час.



Запаса хода базового хватает на 110 км. А при покупке расширенного комплекта можно получить 200 км.



В комплектации есть обогреватель салона и даже электрические стеклоподъемники и камера заднего вида.



Но главное его достояние – это 5-дверный кузов, позволяющий использовать электромобиль как при доставках, так и при перевозке пассажиров.



Правда, непонятно, если это электромобиль, зачем ему радиаторная решетка, как на бензиновых автомобилях.