Харьков закупил автобусы Karsan и планирует их сборку

Харьковский городской совет подписал меморандум о сотрудничестве с производителем автобусов Karsan (Турция). Договор был подписан в рамках Международного форума «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов», состоявшегося в Харькове.

Уже в этом году власти намерены приобрести 150 машин этой марки, а всего в течение нескольких лет будет закуплено порядка 500 автобусов. И более того, эти машины планируют собирать на одном из предприятий города, что позволит создать около 300 новых рабочих мест.

По словам секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, 8-метровые автобусы Karsan будут работать в часы-пик, а машины длиной 6 м – когда трафик не такой напряженный.

Ознакомиться с автобусами марки Karsan можно было вживую прямо у входа в отель «Харьков Палас», где и проходил Форум. Здесь, в частности, была представлена 8-метровая модель Atak – как в дизельном варианте (с двигателем IVECO в 185 л. с.), так и на электротяге (с запасом хода до 300 км). Низкопольный автобус рассчитан на перевозку до 58 человек.