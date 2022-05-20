ГСЦ МВД презентовал три новых онлайн-сервиса для автомобилистов

МВД презентовало три новых онлайн услуги для автолюбителей. Теперь владельцам авто будет проще и быстрее рассчитать стоимость регистрации авто, а также узнать информацию по страхованию и налогах.
На этой неделе Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) презентовал три онлайн-сервиса. Речь идет об услуге "калькулятор", проверке номерных знаков и QR-code с информацией о территориальном сервисном центре, сообщила пресс-служба ведомства.
Что касается "калькулятора", то он создан для расчета ориентировочной стоимости услуг регистрации транспортного средства, в том числе можно узнать, какие именно налоги и сборы уплачиваются в каждом конкретном случае.
"Калькулятор" учитывает такие критерии:
• сумму за услугу сервисного центра МВД с учетом типа авто и страны-производителя;
• нужно ли платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;
• необходимость платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.
Кроме того, граждане получили возможность проверить номерные знаки на сайте ГСЦ МВД. С помощью заложенного функционала можно узнать, в какой сервисный центр записаться, чтобы закрепить за авто номерной знак с желаемой комбинацией цифр. Раньше можно было проверять только платные номера.
Также в МВД презентовали сервис "QR-code с информацией о территориальном сервисном центре". На данном этапе услуга доступна только в одном территориальном центре, но в дальнейшем такие коды будут размещены на всех объектах.
В частности, QR-код содержит контактную информацию о сервисном центре – адрес с геолокацией, номер телефона, график работы, перечень необходимых документов, реквизиты для оплаты, а также полезные ссылки.
Презентация новых онлайн-услуг прошла во время открытия обновленного сервисного центра в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
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