ГСЦ МВД презентовал три новых онлайн-сервиса для автомобилистов

13:51 16 августа Киев, Украина

МВД презентовало три новых онлайн услуги для автолюбителей. Теперь владельцам авто будет проще и быстрее рассчитать стоимость регистрации авто, а также узнать информацию по страхованию и налогах.



На этой неделе Главный



Что касается "калькулятора", то он создан для расчета ориентировочной стоимости услуг регистрации транспортного средства, в том числе можно узнать, какие именно налоги и сборы уплачиваются в каждом конкретном случае.



"Калькулятор" учитывает такие критерии: На этой неделе Главный сервисный центр Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) презентовал три онлайн-сервиса. Речь идет об услуге "калькулятор", проверке номерных знаков и QR-code с информацией о территориальном сервисном центре, сообщила пресс-служба ведомства.Что касается "калькулятора", то он создан для расчета ориентировочной стоимости услуг регистрации транспортного средства, в том числе можно узнать, какие именно налоги и сборы уплачиваются в каждом конкретном случае.



• сумму за услугу сервисного центра МВД с учетом типа авто и страны-производителя;

• нужно ли платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование и рассчитает его сумму;

• необходимость платить при отчуждении налог на доход и военный сбор.