Грузовых вагонов в Украине стало меньше на 74%

12:17 24 Сентябрь Киев, Украина

В Украине сократились многие предприятия. Особенно это отразилось на масштабном производстве. Так, Госстат отмечает значительное сокращение производства вагонов и платформ.

Производство грузовых вагонов и платформ в Украине в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 73,7%, до 2089 единиц. По итогам августа этого года на украинских предприятиях выпустили 243 грузовых вагона и платформы. Это на 70,3% меньше по сравнению с августом минувшего года.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократила производство грузовых вагонов и платформ на 74,1%, до 1846 единиц. В июле этого года по сравнению с июлем минувшего года объемы выпуска подвижного состава в Украине уменьшились на 73,6%, до 235 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод с начала года произвел 1024 грузовых вагонов, что на 69% меньше, чем в прошлом году.