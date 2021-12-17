17:30 26 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что грузинский банк TBC Bank может зайти в Украину с целью приобрести украинскую дочь греческого Piraeus Bank – Пиреус Банка.

Об этом рассказали четыре несвязанных между собой эксперта-участника украинского финансового рынка.

Один из них отметил, что грузинские банкиры давно заглядывают на банковский рынок Украины, в частности, интерес их направлен в сторону именно банка Пиреус.



В это же время, следует отметить, что руководство банка не подтверждает данные слухи, но и не опровергает просочившуюся в сеть информацию.

По оценкам инвестбанкиров и аналитиков стоимость Пиреуса варьируется от 12,5 до 17,4 миллиона долларов. Учрежден банк еще в 1994 году с официальным названием «Левада», принадлежащего грекам. Однако те же источники утверждают, что владельцы банка выставили финучреждение на продажу, отметив, что оно не является банком-лицензией, а работает как бизнес

На сегодняшний день капитал банка оценивается в сумму 671 миллион долларов. В Украине он занимает 37 место по активам. Пока половина доходов банка – это корпоративный кредитный портфель, четверть доходов основана на комиссии, а еще 16% от ОВГЗ.

Грузинский TBC Bank, в свою очередь, называет себя крупнейшей банковской группой в стране, а его доля рынка составляет 40% по кредитам и депозитам.