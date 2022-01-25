ГПЗКУ потребовала реструктуризировать долги

12:27 25 Январь Киев, Украина

Чтобы избежать дефолта, Государственная продовольственно-зерновая корпорация хотела провести реструктуризацию китайского кредита и получить новый заем на 700 миллионов долларов



Об этом говорится в презентации, подготовленной представителями АО Об этом говорится в презентации, подготовленной представителями АО «ГПЗКУ» , попавшей в распоряжение журналистов.



В частности, среди предложений компании предлагались следующие возможные действия: продление действия нынешнего китайского кредита еще на 10 лет – с 2027 до 2037 года. Уплата процентов по кредиту за период 2022-2025 годов только в 2037 году.



А еще в компании требовали снизить кредитную ставку с 4,5% до 3% и привлечь дополнительные средства на сумму 700 миллионов долларов: из них 250 миллионов в компании хотят потратить на обеспечение трейда; 150 миллионов на модернизацию мощностей для увеличения экспорта; 300 миллионов на формирование земельного банка.



В последнем пункте речь идет именно о получении земли в аренду от государства. Все эти требования, указанные компанией, помогут ей рассчитаться по кредитам без раскрытия государственных гарантий.



Стоит добавить, что из полученных полутора миллионов долларов кредита зерновая корпорация вернула китайскому банку всего 600 миллионов долларов.