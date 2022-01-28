ГП "ГарПок" закончило 2020 год с прибылью 16,2 млн гривен

Несмотря на сложный экономический год, 2020 закончился для многих предприятий прибыльно. Так, Госпредприятие "Гарантированный покупатель" (ГП "ГарПок") опубликовало отчет о закрытии прошедшего года с прибылью в размере 16,2 млн грн. В 2019 году ГП закончило год с лучшими цифрами – прибыль была в размере 28,5 млн грн.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил 66,98 млрд грн (по 2019 - 33,93 млрд грн), в т.ч. от выполнения спецобязательств на рынке "зеленой" электроэнергии - 41,7 млрд грн (в 2019 году - 11,35 млрд грн), от выполнения спецобязательств по обеспечению потребностей населения в электроэнергии - 25,3 млрд грн (в 2019 году - 22,58 млрд грн).

При этом из указанных 66,98 млрд грн доход от продажи электроэнергии составил 30,84 млрд грн (в 2019 году - 28,2 млрд грн), а доход от предоставленных услуг для "Укрэнерго" в рамках спецобязательств - 36,14 млрд грн (за 2019 год - 5,7 млрд грн)

На конец 2020 дебиторская задолженность перед ГП "ГарПок" составила 34,5 млрд грн (на конец 2019 года - 4,37 млрд грн), в т.ч. задолженность "Укрэнерго" за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников - 31,1 млрд грн, а задолженность "Укрэнерго" за электроэнергию с целью урегулирования небалансов - 3,14 млрд грн.

ГП "ГарПок" информирует, что в I квартале 2021 погасило задолженность на 9,25 млрд грн за период январь-апрель 2020 года с предусмотренных 10,25 млрд грн, привлеченных компанией "Укрэнерго" как кредит у госбанков под госгарантии (в конце апреля ГП "ГарПок" получил от "Укрэнерго" последний транш из кредитных средств - на 1 млрд грн).

Финплан ГП "ГарПок" на 2021, утвержденный Кабмином, предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 67,3 млрд грн и чистую прибыль 6 млн грн.