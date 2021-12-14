Государство против монополистов – рынок табачных изделий

11:37 20 Июль Киев, Украина

На прошлой неделе «Укртютюн» опубликовал публичное заявление об давлении со стороны Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Суть конфликта между государством и табачными монополистами в Украине – отсутствие механизма урегулирования цен на табачную продукцию.

Отметим, что об этом организация написала в своем письме на адрес правительства. Речь идет о судебном иске со стороны АМКУ, который массово штрафует недоброчестных участников рынка. Как прокомментировал ряд украинских экспертов, на данный момент АМКУ является единственным органом, который способен урегулировать ситуацию с ценами на законодательном уровне.

В частности, здесь важно найти баланс между честной конкуренцией на табачном рынке и вмешательством ведомства в дела частного бизнеса. Буквально в октябре 2019 года ведомство уже оштрафовало сразу четырех производителей на общую сумму в 6,5 млрд гривен из-за нарушений правил конкуренции.

Напомним, что Акционерная табачная компания ВАТ Прилуки потерпела поражение в отношении своей жалобы в стенах суда на адрес АМКУ, который наложил на компанию штраф размером в 448,3 млн гривен. Тогда компания также отметилась нарушением конкурентного законодательства на полях Украины.