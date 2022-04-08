Государство готово помочь бизнесу в карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил бизнесменам в своем Facebook. Чиновник написал, что Кабинет Министров планирует государственную помощь бизнесменам, которые пострадают после введения «карантина выходного дня».
По его словам, правительство готово восстановить и расширить программы компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства и выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года.
Также он отметил, что вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином «выходного дня».
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