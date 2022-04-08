Государство готово помочь бизнесу в карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил бизнесменам в своем Facebook. Чиновник написал, что Кабинет Министров планирует государственную помощь бизнесменам, которые пострадают после введения «карантина выходного дня».

«Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать наших предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня. Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса», - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство готово восстановить и расширить программы компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства и выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года.

Также он отметил, что вместе с Торгово-промышленной палатой сейчас прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином «выходного дня».