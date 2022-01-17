Государство будет помогать фермерам: новый законопроект

13:02 09 Сентябрь Киев, Украина

Согласно информации полученной у пресс-службы правительства, в Украине одобрен очередной законопроект. Его основная функция – улучшить государственную поддержку для фермерских хозяйств и малого бизнеса в этой сфере.

Соответствующие изменения учитывают процессы имплементации отечественного законодательства к законодательству ЕС, лучших европейских практик и Общей сельскохозяйственной политики ЕС по поддержке фермеров, в том числе молодых фермеров.

Так, документом предусматривается:

нормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, в пользовании которых находятся земельные участки, переданные им на основании государственных актов на право постоянного пользования, что позволит фермерским хозяйствам, которые обрабатывают такие земельные участки, иметь доступ к государственной поддержке;

расширить круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, в частности, закрепив статус семейных фермерских, как получателей такой поддержки;

ввести государственную поддержку фермерскому хозяйству, председатель которого имеет возраст до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.

«Развитие фермерства остается в приоритете правительства. Уверены, что расширение доступа к господдержке для фермеров, и отдельная поддержка именно молодых фермеров будет иметь весомый эффект на развитие аграрного предпринимательства, на развитие сельских территорий и улучшение жизни украинцев в целом», — прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко