Государственный порт «Южный» снизил тарифы на перевозку грузов для «Метинвеста»

Как госпредприятия лоббируют интересы олигархов? Порт "Южный" значительно снизил ставки за перевалку грузов для компании из группы "Метинвест". Об этом узнали журналисты-расследователи.
Таким образом, говорят эксперты, компания "Метинвест" получила скидку от государственного порта в размере около 25%.
Соответственно – это привело к нерентабельности предприятия и немалым убыткам. Поэтому эксперты обратились с жалобой в Антимонопольный комитет. В настоящее время он проверяет признаки монопольного злоупотребления.
Соответственно – это привело к нерентабельности предприятия и немалым убыткам. Поэтому эксперты обратились с жалобой в Антимонопольный комитет. В настоящее время он проверяет признаки монопольного злоупотребления.
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