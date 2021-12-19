Государственный порт «Южный» снизил тарифы на перевозку грузов для «Метинвеста»

14:31 18 Ноябрь Киев, Украина

Как госпредприятия лоббируют интересы олигархов? Порт "Южный" значительно снизил ставки за перевалку грузов для компании из группы "Метинвест". Об этом узнали журналисты-расследователи.
Они обнаружили, что сначала стоимость услуги составляла 4 доллара 22 цента за тонну, а затем сократилось до 3 долларов 4 центов. При этом для других грузоотправителей цена услуг составляла от 4 до 5 долларов за тонну.
Таким образом, говорят эксперты, компания "Метинвест" получила скидку от государственного порта в размере около 25%.

Соответственно – это привело к нерентабельности предприятия и немалым убыткам. Поэтому эксперты обратились с жалобой в Антимонопольный комитет. В настоящее время он проверяет признаки монопольного злоупотребления.
 