Государственный порт «Южный» снизил тарифы на перевозку грузов для «Метинвеста»

Как госпредприятия лоббируют интересы олигархов? Порт "Южный" значительно снизил ставки за перевалку грузов для компании из группы "Метинвест". Об этом узнали журналисты-расследователи.

Они обнаружили, что сначала стоимость услуги составляла 4 доллара 22 цента за тонну, а затем сократилось до 3 долларов 4 центов. При этом для других грузоотправителей цена услуг составляла от 4 до 5 долларов за тонну.