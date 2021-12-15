Государственная авиакомпания будет использовать самолеты Антонов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для внутренних авиарейсов будут задействовать отечественный авиапром. В частности будут использоваться самолеты производства ГП Антонов для организации авиаперевозок государственной авиакомпанией, которая находится на этапе создания.
По его словам, сейчас Мининфраструктуры подходит к этапу разработки стратегии авиации Украины, "где центром будет авиастроительство".
Напомним, что в конце апреля 2020 года президент Владимир Зеленский выступил с инициативой создать государственную авиакомпанию с использованием самолетов производства ГП "Антонов".
Для реализации идеи президента Владимира Зеленского о создании национальной авиакомпании на базе самолетов ГП "Антонов" предлагают модернизировать Ан-148/158 и Ан-140.
В июне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.
В том же месяце представители авиационной отрасли Украины подготовили совместное обращение к президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой оказать государственную поддержку авиапредприятиям в условиях кризиса.
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