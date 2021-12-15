Государственная авиакомпания будет использовать самолеты Антонов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для внутренних авиарейсов будут задействовать отечественный авиапром. В частности будут использоваться самолеты производства ГП Антонов для организации авиаперевозок государственной авиакомпанией, которая находится на этапе создания.

"Авиакомпания сможет предоставлять качественную услугу и задействовать мощности и возможности нашей авиастроительной отрасли", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове.

По его словам, сейчас Мининфраструктуры подходит к этапу разработки стратегии авиации Украины, "где центром будет авиастроительство".

"Деньги будут выделяться из евросредства. Сердцем в этой системе у авиаперевозчика будет поддержка государственной авиастроительной компании. Потому, что очень странно иметь мечту о собственном авиаперевозчике и при этом не иметь конкретных примеров, когда они задействованы в авиаперевозках Украины", - сказал он.

Напомним, что в конце апреля 2020 года президент Владимир Зеленский выступил с инициативой создать государственную авиакомпанию с использованием самолетов производства ГП "Антонов".

Для реализации идеи президента Владимира Зеленского о создании национальной авиакомпании на базе самолетов ГП "Антонов" предлагают модернизировать Ан-148/158 и Ан-140.

В июне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.

В том же месяце представители авиационной отрасли Украины подготовили совместное обращение к президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры с просьбой оказать государственную поддержку авиапредприятиям в условиях кризиса.