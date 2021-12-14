Госстат: самые высокие зарплаты в Украине

Государственная служба статистики обработала данные за первые два месяца 2021 года. Согласно отчету, ведомство выделило десять самых высокооплачиваемых сфер для трудоустройства.

За январь-февраль всего снизились заработные платы в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 22 613 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом в стране.

В каких еще отраслях платят больше:

в сфере «Информация и телекоммуникации» средние зарплаты выросли до 23 001 грн;

также высокие зарплаты в сфере «Финансовая и страховая деятельность» - в феврале 2021 они были на уровне 22 319 грн;

в области «Профессиональная, научная и техническая деятельность» средние зарплаты составляют 17550 грн;

специалисты сферы «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» получают в среднем 15 929 грн.

Напомним, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 составила 12443 грн.

Где платят самые низкие зарплаты: