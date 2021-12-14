Госстат: самые высокие зарплаты в Украине

Государственная служба статистики обработала данные за первые два месяца 2021 года. Согласно отчету, ведомство выделило десять самых высокооплачиваемых сфер для трудоустройства.
За январь-февраль всего снизились заработные платы в авиационном транспорте - на 11,9%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются одними из самых высоких в Украине - 22 613 гривен в месяц, что почти в два раза больше, чем в целом в стране.
В каких еще отраслях платят больше:
- в сфере «Информация и телекоммуникации» средние зарплаты выросли до 23 001 грн;
- также высокие зарплаты в сфере «Финансовая и страховая деятельность» - в феврале 2021 они были на уровне 22 319 грн;
- в области «Профессиональная, научная и техническая деятельность» средние зарплаты составляют 17550 грн;
- специалисты сферы «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» получают в среднем 15 929 грн.
Напомним, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-февраль 2021 составила 12443 грн.
Где платят самые низкие зарплаты:
- почтовая и курьерская деятельность - 7436 грн;
- временное размещения и организация питания - 7892 грн;
- сельское хозяйство - 9338 грн.
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