Госстат отмечает падение уровня производства аграриев

12:23 22 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики в Украине отмечено общее падение производства сельскохозяйственной продукции. Это касается в первую очередь снижения урожая зерновых. В целом цифры не утешительные - в январе-августе 2020 года этот показатель сократился на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Сельскохозяйственные предприятия за этот период сократили производство на 14,3%, а хозяйства населения – на 3,7%.

Продукции растениеводства произвели на 12,9% меньше, чем годом ранее. Животноводство сократилось не так существенно – на 2,2%. При этом Донецкая, Закарпатская и Харьковская область стали единственными регионами, которые нарастили сельхозпроизводство. А наибольшее падение зафиксировано в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

Верховная Рада предварительно согласилась снизить налоги для аграриев. Речь идет об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых сегментов агросектора с 20% до 14%. Также в условиях ухудшения урожаев стал актуальнее вопрос сохранения зерна "на черный день". Но, как оказалось, в украинском госрезерве не все благополучно.