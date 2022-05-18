Госпредприятию "Укрспирт" становится все труднее конкурировать с частниками за клиентов

Как сообщает начальник госпредприятия Укрспирт Сергей Блескун, становится все больше новых, приватизированных предприятий, которые получают лицензии на производство и оптовую торговлю спиртовых изделий.

По состоянию на 13 августа инвесторы оплатили средства за 18 объектов "Укрспирта", в том числе 15 – подписали акты приема-передачи имущества. Это значит, что объекты полностью перешли к новым владельцам. Об этом в Facebook сообщил руководитель предприятия Сергей Блескун.

По его словам, в этом месяце ожидаются три аукциона, и столько же – в следующем. А в управлении госпредприятия остаются еще 12 объектов.

"Спиртовой монополии больше нет, есть рынок. Объясню: приватизированные объекты "Укрспирта" получают лицензии на производство и оптовую торговлю и постепенно отнимают у нас клиентов", – отметил глава госпредприятия.

Кроме этого, с 1 июля этого года начали вводиться в эксплуатацию новые объекты, которые тоже получили лицензии. Их количество будет постепенно увеличиваться. К тому же самостоятельно работают спиртовые заводы концернов, которые также являются участниками рынка. Но по приватизации этих заводов пока нулевой результат, добавил Блескун.

При этом он указал, что для окончания приватизации "Укрспирта" и расчета по всем долгам нужны законодательные изменения.

"Мы реализовали половину закона президента №318-ІХ – победили устаревшую монополию, и сейчас уже создается конкурентный рынок. Однако "Укрспирт" полностью не приватизирован. Нужно понимать, что с каждым новым днем предприятию, обремененному долгами и неработающими заводами, становится все труднее конкурировать с частниками за клиентов", – подчеркнул глава "Укрспирта".

Напомним, за год "Укрспирт" продал большинство объектов – 25. До начала приватизации количество заводов достигало 41 ед.