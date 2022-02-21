Госкосмос Украины – для планов нужны 10 млрд грн

07:52 29 Сентябрь Киев, Украина

Украина мечтает развивать космические программы, однако финансирования на это не хватает. Мечта этой отрасли – получить 10 миллиардов на осуществление планов.

На космические проекты Украины правительство пока что намерено выделить деньги – 285 млн грн на 2021–2023 годы – только на "деятельность в интересах нацбезопасности и обороны", хотя Государственное космическое агентство Украины просит на различные программы на этот период около 10 млрд грн. Об этом в Facebook написал советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

"Борьба за бюджет космической программы продолжается. Не соглашаясь с позицией Минфина по замораживанию расходов на космос... ГКАУ направило в Минфин доработанный запрос, который включает в том числе и перечень/расходы на направления будущей пятилетней космической программы", – написал он, показав таблицу.

Всего на 2021 год Агентство просит власти выделить 2,4 млрд грн, на 2022-й – почти 4 млрд грн, и еще около 3,3 млрд грн – на 2024 год. На собственные спутники Украины для мониторинга поверхности Земли в высоком разрешении по программе "Сокіл" потребуется около 3,6 млрд грн на три года, считают в ГКАУ. Это самая большая статья расходов по космической программе.

На втором месте по затратам – обеспечение независимого доступа в космос по программе SpaceStartUA: на это нужно 2,5 млрд грн до конца 2023-го.

На импортзамещение в отрасли (в первую очередь из-за обрезания связей с РФ в результате войны) потребуется около 2,3 млрд на три следующих года, считает Госкосмос.

По словам Колесника, Минфин игнорирует все направления, кроме оборонного, так как отсутствует утвержденная космическая программа на пять лет. Ее в виде концепции правительство пока что планирует принять в октябре, а полностью утвержденной она может быть только в декабре в Раде.