Госгеокадастр совершил 410 нарушений – назначены штрафы

14:25 10 Август Киев, Украина

Пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) прошла проверку. Согласно данным выявлено огромное количество нарушений, которые привели к назначению штрафов и санкций.

Результаты аудита Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра в период с 27 по 31 июля 2020 года показали 410 нарушений земельного законодательства. Были насчитаны штрафы в 1,8 миллиона гривен, сообщает пресс-центр Госгеокадастра.

Сообщение гласит, что за указанный период Управления по контролю по использованию и охраны земель, которые работают в составе Главных управлений Госгеокадастра в регионах, было осуществлено 595 государственных проверок по использованию и охраны земли.

Известно, что в добровольном порядке были уплачены штрафы на 1,5 миллиона гривен. При этом в органы досудебного следствия было направлено 91 дело о нарушении законодательных требований, в частности, которые подразумевают преступления.

К 7 июля 2020 года Госгеокадастр (Государственный земельный кадастр) внес подробные сведения о более чем 14 миллионов (14,6) участков земли сельскохозяйственного назначения.