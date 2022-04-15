ГНС утвердила план проверки бизнеса

На инспекционном портале Государственной налоговой службы Украины появилась новая информация. На сайте можно найти план проверок бизнеса на следующий год.

Согласно утвержденному плану проверок, в 2021 году хозяйственная деятельность 4000 886 предпринимателей и компаний подвергнется всеобъемлющему и глубокому анализу со стороны органов налоговой службы.

Как сказано в плане, основанием для проверок по закону является внесение в план проверок одного и того же бизнесмена или фирмы несколькими контрольными органами.

Глубокие проверки с комплексным подходом к каждому субъекту хозяйствования проводятся один раз в год, а все остальные проверки осуществляются в сроки, определенные законодательством. В Министерстве экономики Украины предложили обновить систему государственного надзора (контроля). В настоящее время положения законопроекта уже доступны к ознакомлению на официальном сайте.