ГНС Украины упростила условия оформления ФЛП для иностранцев

Государственная налоговая служба объявила о том, что иностранцам упростили оформление ФЛП в Украине. Теперь, иностранные граждане могут быть плательщиками единого налога.

В первую очередь, данное изменение коснется украинской ІТ-индустрии, которая крайне заинтересована в иностранных ІТ-специалистах, так как данная форма сотрудничества с ФЛП является главной моделью работы отрасли.

В этом году Правительство утвердило квоты на иммиграцию, по которым высокоспециализированные специалисты могут подать заявление на получение вида на жительство. Однако использовать механизм квот на практике довольно сложно, поскольку иностранец не имел возможности быть ФЛП – плательщиком единого налога при оформлении документов для иммиграции.

Теперь же иностранные ІТ-специалисты, которые решат иммигрировать в Украину по квотам, во время ожидания разрешения на иммиграцию и вида на жительство смогут легально работать как ФЛП на едином налоге третьей группы.

Как считают эксперты, возможность иностранцев работать в ІТ-отрасли как ФЛП-упрощенцы является конкурентным преимуществом Украины.