ГНС проведет проверку в украинских компаниях на предмет официального трудоустройства

На сайте Государственной налоговой службы Украины появилось сообщение о проверках предприятий Украины. Целью мониторинга станет проверка правильного трудового оформления работников компаний.

ГНС проводит проверку работодателей в рамках борьбы с выплатой "серых" заработных плат. C 1 по 5 июля она выявила 336 работников, которые не были оформлены надлежащим образом. При этом за указанный период 158 тысяч человек были трудоустроены официально.

При проверке представители ГНС могут приходить к работодателям без предупреждения, говорить с наемными работниками, осматривать документацию о трудоустройстве сотрудников.

Если работник не был официально оформлен, а работает по гражданско-правовому договору или без него, работодателя оштрафуют на 60 тысяч гривен. Если при повторной проверке сотрудники ГНС выявят, что нарушение не было устранено, сумма штрафа для работодателя вырастет до 180 тысяч гривен.