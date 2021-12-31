ГНС опубликовала топ-3 крупных налогоплательщиков Украины

Государственная налоговая служба опубликовала в своем вестнике информацию о крупнейших налоговых плательщиках страны. Согласно данным за 2020 год первые три места заняли:

"Укрнафта"

"Укргазвидобування"

"Нафтогаз Украины"

Компании выплатили 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн и 18,8 млрд грн соответственно.

ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Право опубликовать общую сумму уплаченных налогов журнал не получил, но "Гугл" располагается между ООО "Эпицентр К" с 2,87 млрд грн и "ДТЭК Павлоградуголь" с 2,6 млрд грн уплаченных налогов. В 2019 году "поисковик" занимал 75 место в списке.