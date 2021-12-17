Глобальные планы «Нафтогаза» по разделу активов «Укрнафты»

10:01 17 Ноябрь Киев, Украина

С повестки дня собрания акционеров «Укрнафты» стало известно, что состоится еще одно внеочередное собрание. На 23 декабря 2021 года запланировано собрание ПАО «Укранефть» для решения вопроса передачи имущества в уставный капитал «Нефть-Актив».



С другой стороны, еще до 23 декабря состоится собрание акционеров для решения ряда вопросов, также не менее важных. Будут ли дополнения к следующему собранию, согласованному 30 ноября 2021 года, пока неизвестно.

Основной вид экономической деятельности "Нефть-Актив", как указано при регистрации компании, — добыча нефти. В повестке дня 23 декабря главным вопросом названа передача компании в «Укрнафту».

В это же время на 30 ноября «Укрнафтой» уже внесены изменения в обсуждение вопросов, связанных с передачей имущества в уставный капитал «Нефть-Актив» со 100% акций Коломойского. Запланирован выкуп 34% акций Littop Enterprises Limited, 34% акций Bridgemont Ventures Limited, 32% акций Bordo Management Limited. Кроме этого «Укрнафта» намерена выкупить все принадлежащие ей акции у перечисленных компаний.



Напомним, что сегодня 13,605% акций Littop Enterprises Limited принадлежат "Укранефти", столько же акций компании Bridgemont Ventures Limited. Также Игорь Коломойский владеет 12,8909% акций кипрской компании Bordo Management Limited.

В дальнейшем планируется запустить процесс разделения активов, а именно часть из них должна перейти в уставный капитал молодого, созданного в августе текущего года, предприятия «Укргазактив» с последующим выкупом активов «Нафтогазом Украина». Следующий шаг, соответственно, выкуп "Укрнефтью" 27,11 миллиона своих акций у "Нафтогаза", а это 50%+1 акция.

Как бы то ни было, «Нафтогаз» пока никак не комментирует глобальные планы по разделу активов «Укрнафты».