Глава Нацбанка Украины анонсирует скорую продажу ПриватБанка

Как стало известно, Нацбанк Украины намерен в ближайшее время выставить на продажу ПриватБанк. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, приватизация ПриватБанка, наверное, должна привлечь самых престижных международных инвесторов, поскольку украинский банковский сектор имеет значительный потенциал. Об этом Шевченко заявил в интервью изданию GlobalCapital.

"Наш банковский сектор имеет значительный потенциал для международных инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в украинских госбанках", - сказал Шевченко.

По его словам, уже в скором времени на продажу будет выставлен один из крупных украинских банков – ПриватБанк.

"Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - отметил глава НБУ.

Он также добавил, что Нацбанк продолжает поддерживать стратегию ПриватБанка в судах с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

По делу ПриватБанка проходит около 100 судебных процессов, отметил Шевченко.

Напомним, завод Коломойского выиграл суд у ПриватБанка. Суд принял решение о прекращении обязательств Никопольского завода ферросплавов по одному из кредитных договоров. В ПриватБанке отметили, что намерены подать кассацию.

Тем временем НБУ начал ухудшать прогноз по росту экономики в 2021 году с 4,2% до 3,8%, но улучшил до 4% в 2022 году. Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений, отметили в НБУ.