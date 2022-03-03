ГК "Нафтогаз Трейдинг" поставит газ 106 предприятиям теплокоммунэнерго

12:02 03 Июнь Киев, Украина

Как рассказал директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз України" Максим Белявский, договор на поставку газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" подписали 56 предприятий теплокоммунэнерго. Всего же 106 предприятий ТКЭ выразили желание получать газ от указанной компании.

"По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК "Нафтогаз Трейдинг" обратилось 106 предприятий ТКЭ. Из них 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей "Нафтогаз Трейдинга" и отображаются в информационной платформе Оператора газотранспортной системы Украины. Рынок реагирует на предложения, поэтому опасения излишни", – отметил спикер.

Он добавил, что цену в 7,42 грн за 1 м3 газа "Нафтогаз" предложил с начала этого месяца производителям тепловой и электрической электроэнергии, а также объединениям совладельцев многоквартирных домов в рамках нового долгосрочного контракта: такая цена будет действовать при заключении контракта на три года: с 1 июня этого года до 31 мая 2022-го. Эта цена будет распространяться на тот газ, который контрагенты используют для удовлетворения потребностей бытовых потребителей. Сумма включает НДС, но не учитывает тариф на транспортировку, который рассчитывается и оплачивается отдельно.