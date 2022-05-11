Гигант среди добытчиков нефти, компания Saudi Aramco увеличила прибыль в четыре раза

11:54 08 августа Киев, Украина

Ослабление карантинных ограничений по всему миру, вернули и даже увеличили прежний спрос на нефть. Это, в свою очередь, сыграло на руку саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

Об этом сообщается в отчетности компании в воскресенье, 8 августа.



В Saudi Aramco такой рост доходов объяснили улучшением мировой конъюнктуры, восстановлением роста спроса на нефть, ослаблением ограничительных мер благодаря массовой вакцинации от коронавируса. Дивиденды компании по итогам второго квартала составят $18,8 млрд.



За полугодие компания получила чистую прибыль в размере $47,2 млрд против $23,2 млрд годом ранее.



Свободный денежный поток Saudi Aramco за второй квартал составил $22,6 млрд, увеличившись более чем в три раза год к году. Объем капитальных затрат компании после оптимизации составил $7,5 млрд, повысившись на 20% год к году.



Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.



Стоит отметить, что по итогам 2020 года чистая прибыль Saudi Aramco упала почти в два раза – $49 млрд против $88,2 млрд годом ранее.