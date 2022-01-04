Гибель урожая в Одесской области – угроза продовольственной безопасности

Продовольственная безопасность Украины под угрозой из-за гибели урожая в Одесской области. Засуха привела к нарушению баланса в бизнесе – из-за отсутствия дохода нечем платить налоги, аренду и зарплату.

«Потеря двух урожаев в 2020 году после предыдущего неурожайного года - катастрофична для агропроизводителей. Сейчас нечем платить арендную плату и налоги. Аграрии отмечают: в регионе нарастает социальная напряженность, которая будет только усиливаться. Местные бюджеты недополучат значительные суммы средств», - описали ситуацию в Всеукраинской Аграрной Раде.

По этим данным, еще в мае Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обещало выделить средства для компенсации убытков за потерянные посевы озимых. Однако аграрии так ничего и не получили. Кроме того, министр Минэкономразвития Игорь Петрашко заявил, что механизма выделения средств на безвозвратной основе для компенсации потерь аграриев министерство так и не нашло.

В то же время, замглавы Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук считает, что есть проект механизма возмещения убытков аграриям.

«В ВАР неоднократно предлагали рассмотрению и реализации механизм возмещения убытков аграриям, которые несут убытки из-за засухи. О предложениях ВАР прекрасно знают и в Министерстве, и в правительстве. Ведь мы этот вопрос поднимали еще весной и озвучивали во время совещания с аграриями, которое состоялось после их протеста под стенами Кабмина и Офиса Президента», - сказал он.

Механизм компенсации может быть осуществлен путем перераспределения средств бюджетной программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей», на которую выделено 4 млрд грн через внесение в постановление правительства от 8 февраля 2017 № 77. На одно из ее направлений - «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов» - предусмотрено 1,2 млрд грн. Эти средства можно направить на компенсацию убытков аграриям, пострадавшим от засухи. Также можно деньги для агропроизводителей выделить из Резервного фонда бюджета. Условия использования таких средств предусматривают пути их возвращения. Но также после внесения изменений в пункт 11 Порядка использования средств Резервного фонда бюджета возможно предусмотреть выделение средств на безвозвратной основе субъектам хозяйствования. В частности, в случае угрозы продовольственной безопасности Украины, вызванной последствиями чрезвычайных ситуаций природного характера, пояснил Д.Марчук.