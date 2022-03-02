Германия поможет построить современный мусороперерабатывающий завод в Херсоне

Как сообщает Херсон.Daily, в Херсоне начнут строить современный завод по комплексной переработке мусора. Мусороперерабатывающий завод будет в результате переработки отходов производить биогаз, электроэнергию и пиролизное топливо. Проект реализуют с участием немецких инвесторов. Сейчас создана рабочая группа, которая от имени городских властей будет заниматься реализацией проекта.

«Херсонцы получат сортировочную линию, переработку в биогаз органических отходов и ила с очистных сооружений водоканала, а также производство 5 МВт*ч электрической энергии и переработку пластиковых отходов в пиролизное топливо», - отмечает руководитель рабочей группы Андрей Дмитриев.

Предварительная стоимость строительства - 25 млн евро. Участие городского бюджета в этом проекте составляет 49%. Окупаемость проекта - примерно шесть лет.

Также будет создано более 60 новых рабочих мест. Срок реализации проекта составляет примерно два года.

Напомним, что вчера отмечалась пятая годовщина Грибовицкой трагедии.