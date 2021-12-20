Гендиректора SkyUp Airlines попросили об отставке

12:04 20 Июль Киев, Украина

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines официально заявил о смене генерального директора. С 2017 года им был Евгений Хайнацький. С середины июля теперь генеральным директором стал Дмитрий Сероухов. Ранее он был гендиректором Join UP.

«Официально с 17 июля Евгений Хайнацкий больше не представляет интересы украинского лоукостера SkyUp Airlines. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрия Сероухов, генеральный директор Join UP, и с 2019 года советник генерального директора SkyUp. В течение переходного периода Дмитрий одновременно руководить обеими компаниями», - сказано в сообщении.

Ранее SkyUp заявила об оптимизации ранее запланированной летной программы - часть направлений отменяют полностью, а часть, которую планировали запускать на постоянной основе, отложили.