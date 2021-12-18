ГБР Украины обвинило импортеров в уклонении от налогов

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила о расследовании и проверке ряда фирм-импортеров. Выборочная проверка показала, что в деятельности компаний существует большое количество ошибок в налоговой отчетности.

В результате проверки бюро нашло множество налоговых нарушений, которые лишили государственный бюджет Украины сотни миллионов гривен.

В рамках расследования было установлено, что некоторые субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не фиксировали это в своем налоговом учете. Так, товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался — по другой. Сам товар продавалась исключительно за наличные деньги. Таким образом, тот продукт, который мог бы продаваться легально, становился субъектом теневой экономики.

За первый квартал 2021 года в бюджет страны поступило в 1,5 раза больше налогов, чем за аналогичный период прошлого 2020 года. Если говорить о цифрах, то это 18 млрд грн. Такие данные обнародовали в пресс-службе Государственной налоговой службы.