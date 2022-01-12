Газпром России судится из-за Северного потока-2

Как стало известно, на российский Газпром были наложены штрафы и ограничение доступа к расследованию по делу о строительстве «Северного потока -2». Совершил это польский антимонопольный регулятор UOKiK. В ответ российская компании подала на него в суд.

"24 августа 2020 года ПАО Газпром были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей) об ограничении доступа ПАО Газпром к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО Газпром и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта Северный поток-2" – говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа стало известно, что UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро). Отмечалось, что причиной наложения штрафа стал отказ российской компании сотрудничать в расследовании по делу о строительстве Северного потока-2.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша объединятся против СП-2. В МИД двух стран считают, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности Европы.