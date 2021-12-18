«ГарПок» лишь одним аукционом нанес ущерб государству в 600 млн гривен» — нардеп

21:24 25 Ноябрь Киев, Украина

После полученного второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by Украина обязалась выплатить долги перед производителями ВИЭ и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.

По состоянию на конец июня 2021 года общая задолженность госпредприятия «Гарантированный Покупатель» перед ВИЭ-генерацией составила 16,3 млрд грн.



Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» в середине ноября перечислила ГП «Гарантированный покупатель» около 19,5 млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками.

3 ноября НЭК "Укрэнерго" объявило об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн (эквивалент 21,69 млрд грн) с доходностью 6,875%.





«30 июля, когда «ГарПок» проводил Подробности темы в одном из украинских телеканалов рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк.«30 июля, когда «ГарПок» проводил аукцион , Петриковец умышленно, по моему мнению, нанес государству ущерб более чем на 600 млн гривен только этим аукционом. По законодательству на 40% объема Петриковец может отменить аукцион даже после его проведения и продать эту электроэнергию по более дорогой цене», — заявил эксперт.

По мнению народного депутата, этим делом должно заняться Национальное антикоррупционное бюро Украины, в частности, выяснить, есть ли факт преступления, а директор ГП «Гарантированный покупатель» Константин Петриковец, в свою очередь, должен понести ответственность за нанесенный ущерб государству.



«Господин Петриковец, я думаю, должен все же понести ответственность не только увольнением с должности, но и должны соответствующие органы рассмотреть был ли состав преступления или нет. Сейчас мы с коллегами из фракции готовим коллективное обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы они пересмотрели весь этот факт, и если он есть, то чтобы возбудили уголовное дело», — подчеркнул нардеп.





