«ГарПок» лишь одним аукционом нанес ущерб государству в 600 млн гривен» — нардеп

После полученного второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by Украина обязалась выплатить долги перед производителями ВИЭ и обеспечить 100-процентные расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.
По состоянию на конец июня 2021 года общая задолженность госпредприятия «Гарантированный Покупатель» перед ВИЭ-генерацией составила 16,3 млрд грн.
Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» в середине ноября перечислила ГП «Гарантированный покупатель» около 19,5 млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками.
Как сообщалось, НЭК «Укрэнерго» в середине ноября перечислила ГП «Гарантированный покупатель» около 19,5 млрд грн от выпуска еврооблигаций под государственные гарантии для погашения задолженности по оплате электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками.
3 ноября НЭК "Укрэнерго" объявило об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн (эквивалент 21,69 млрд грн) с доходностью 6,875%.
Подробности темы в одном из украинских телеканалов рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк.
«30 июля, когда «ГарПок» проводил аукцион, Петриковец умышленно, по моему мнению, нанес государству ущерб более чем на 600 млн гривен только этим аукционом. По законодательству на 40% объема Петриковец может отменить аукцион даже после его проведения и продать эту электроэнергию по более дорогой цене», — заявил эксперт.
«30 июля, когда «ГарПок» проводил аукцион, Петриковец умышленно, по моему мнению, нанес государству ущерб более чем на 600 млн гривен только этим аукционом. По законодательству на 40% объема Петриковец может отменить аукцион даже после его проведения и продать эту электроэнергию по более дорогой цене», — заявил эксперт.
По мнению народного депутата, этим делом должно заняться Национальное антикоррупционное бюро Украины, в частности, выяснить, есть ли факт преступления, а директор ГП «Гарантированный покупатель» Константин Петриковец, в свою очередь, должен понести ответственность за нанесенный ущерб государству.
«Господин Петриковец, я думаю, должен все же понести ответственность не только увольнением с должности, но и должны соответствующие органы рассмотреть был ли состав преступления или нет. Сейчас мы с коллегами из фракции готовим коллективное обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы они пересмотрели весь этот факт, и если он есть, то чтобы возбудили уголовное дело», — подчеркнул нардеп.
«Господин Петриковец, я думаю, должен все же понести ответственность не только увольнением с должности, но и должны соответствующие органы рассмотреть был ли состав преступления или нет. Сейчас мы с коллегами из фракции готовим коллективное обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины для того, чтобы они пересмотрели весь этот факт, и если он есть, то чтобы возбудили уголовное дело», — подчеркнул нардеп.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии