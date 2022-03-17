Фондовый рынок в Украине - подробности

Премьер-министр Украины рассказал в своих социальных сетях о фондовом рынке Украины и накопительной пенсионной системе. Денис Шмыгаль заверил, что эти два проекта будут развиваться в стране параллельно.

«Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию. Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и тому подобное. Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь на него значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что Кабмин, ЕБРР, ACC и USAID заключили Меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.