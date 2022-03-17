Фондовый рынок в Украине - подробности
17:04 17 июня Киев, Украина
Премьер-министр Украины рассказал в своих социальных сетях о фондовом рынке Украины и накопительной пенсионной системе. Денис Шмыгаль заверил, что эти два проекта будут развиваться в стране параллельно.
«Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию. Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и тому подобное. Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь на него значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство», — подчеркнул Шмыгаль.
Премьер напомнил, что Кабмин, ЕБРР, ACC и USAID заключили Меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.
«Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций — новые рабочие места — экономическое развитие», — добавил Шмыгаль.
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