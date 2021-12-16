Фонд оплаты труда ферросплавного завода вырос

Завод ферросплавов в Никополе (НЗФ) увеличил свой фонд оплаты труда. Согласно отчетности в марте 2021 года он на 20% выше, чем показатели февраля. В денежном эквиваленте это 126,5 млн гривен. Средняя зарплата сотрудников выросла до 18 тысяч гривен.

Так, всем сотрудникам предприятия предусмотрено базовое повышение зарплаты в 17,5% (за исключением генерального директора и его заместителей — их зарплаты повысятся на 15%). Зарплата же наиболее востребованных категорий будет повышена дифференцировано, за счет начисления специальных баллов — на 20%, 23,5% и 26,5%.

“Для разных профессий разработаны отдельные расчеты, которые проведены с учетом полной загрузки завода — 60 тыс. товарных тонн продукции при режиме полной занятости сотрудников. Так как мы работаем сейчас. Ставлю задачу перед отделом научной организации труда до копеечки использовать увеличенный фонд оплаты труда”, — подчеркнул Куницин.

Отмечается, что в феврале уровень средней заработной платы на НЗФ повысился на 11% по сравнению с январем — до 14 498 гривен. Никопольский завод ферросплавов является крупнейшим в Украине производителем силико- и ферромарганца. Предприятие производит ферросплавы из импортного и украинского сырья.

По итогам 2020 года завод сократил производство продукции на 29,1% по сравнению с 2019 годом — до 513,3 тыс. т. Выпуск силикомарганца за год сократился на 28,8%, а ферромарганца — на 31,5%.