Фонд госимущества Украины продал спиртзавод за рекордные 234 млн гривен

Продолжается процесс приватизации предприятий спиртоперерабатывающей отрасли. Продажа спиртовых и ликеро-водочных заводов новым владельцам происходит на аукционах, которые организованы Фондом государственного имущества Украины. Так, по сообщению пресс-службы ФГИ, на приватизационном аукционе Вишняковский спиртзавод в Полтавской области был продан за 234 млн гривен. Это 15 проданное предприятие и новый рекорд в спиртовой отрасли.
Указано, что новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.
Напомним, прежним рекордсменом считался Мариловский спиртзавод в Тернопольской области. В ноябре его продали за 120 млн гривен.
Также сообщалось, что с 15 октября по 7 декабря продали 13 предприятий Укрспирта за почти 750 млн гривен. В Минэкономразвития считают, что такие результаты свидетельствуют о значительной заинтересованности бизнеса в инвестициях в спиртовую отрасль.
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