Фонд госимущества Украины продал спиртзавод за рекордные 234 млн гривен

14:05 19 декабря Киев, Украина

Продолжается процесс приватизации предприятий спиртоперерабатывающей отрасли. Продажа спиртовых и ликеро-водочных заводов новым владельцам происходит на аукционах, которые организованы Фондом государственного имущества Украины. Так, по сообщению пресс-службы ФГИ, на приватизационном аукционе Вишняковский спиртзавод в Полтавской области был продан за 234 млн гривен. Это 15 проданное предприятие и новый рекорд в спиртовой отрасли.

"За объект приватизации на торгах соревновались сразу восемь компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раза – с 22,4 млн гривен до 234 млн гривен. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", – говорится в сообщении.

Указано, что новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

"Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МПД будет считаться официально завершенным", – добавили в ФГИ.

Напомним, прежним рекордсменом считался Мариловский спиртзавод в Тернопольской области. В ноябре его продали за 120 млн гривен.

Также сообщалось, что с 15 октября по 7 декабря продали 13 предприятий Укрспирта за почти 750 млн гривен. В Минэкономразвития считают, что такие результаты свидетельствуют о значительной заинтересованности бизнеса в инвестициях в спиртовую отрасль.