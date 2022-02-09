Фонд госимущества распродает спиртовые заводы

13:49 24 Сентябрь Киев, Украина

Фонд государственного имущества продолжает выставлять объекты спиртовой отрасли для приватизации.

Выставлен на продажу Овечацкий спиртзавод, расположенный в селе Дружное Калиновского района Винницкой области. Как сообщают в ФГИ, торги запланированы на 22 октября 2020. Стартовая цена – 19,8 млн грн.

Первым объектом «Укрспирта», который в фонде выставили на продажу, является Немировский спиртзавод. Позже в ФГИ заявили об аукционе одного из предприятий в Харьковской области.

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отменила государственную монополию на спиртовую отрасль. За принятие законопроекта №2300 во втором чтении и в целом проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. “Мы внесли несколько чрезвычайно важных уточнений, которые обеспечивают прозрачное производство спирта – это поправка о круглосуточном видеонаблюдении. Также учтена поправка о защите внутренних производителей, то есть об ограничении импорта”, – сказал тогда глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.