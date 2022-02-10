Фонд госимущества готов к большой приватизации

09:36 23 Сентябрь Киев, Украина

Дмитрий Сенниченко - председатель Фонда государственного имущества заявил о готовности Фонда продавать объекты для приватизации. Соответствующая подготовка сейчас ведется в рамках работы ведомства. Об этом стало известно после выступления Сенниченко на пресс-конференции на тему «Украина: инвестиционные проекты вернут Украине в поле зрения иностранных инвесторов?».

По словам специалиста, ранее украинский парламент запретил в период пандемии коронавируса приватизировать масштабные объекты и выставлять их на продажу.

Однако недавно данный запрет был снят, поэтому Фонд стал готовиться к организации соответствующих аукционов. Указывается, что подготовка к проведению подобных мероприятий достаточно длинная и может охватить не менее 9-12 месяцев. В своем сообщении чиновник также анонсировал, какие именно объекты будут приватизированы в грядущем году.

«В следующем году от приватизации рассчитывают получить 12 млрд грн за счет продажи перечня предприятий, который включает в себя «и облэнерго, и завод «Большевик», и другие объекты», — сказал он.

Напомним, что ранее руководитель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко назначил себя главой наблюдательного совета ПАО «Одесский припортовый завод».

Тем временем, в украинском правительстве рассматривают важный вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» и государственных угольных шахт. Для этой же цели был привлечен и Фонд госимущества. Речь идет только лишь о перспективных шахтах.