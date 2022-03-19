Фонд гарантирования вкладов продаст два самолета при ликвидации банка «Златобанк»

2 июля пройдет аукцион по продаже двух самолетов Boeing 737-500. Организатором аукциона выступает Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) который выставляет самолеты по требованию за кредит. Начальной ценой самолетов станет сумма в размере 830 млн гривен.

Актив находится в залоге Национального банка и принадлежит банку "Златобанк", который ликвидируется.

Торги пройдут по английской моделью аукциона. В них могут принять участие юрлица и физлица, кроме заемщика и поручителя по кредиту. Деньги, полученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами Златобанка. Согласно паспорту актива и данными специализированных сайтов, речь идет о двух самолеты, которые входили в состав флота авиакомпании МАУ, но 2017-2018 лет находятся на хранении в аэропорту Борисполь.

Кроме двух пассажирских самолетов Boeing 737-500 1993 выпуска обеспечением выполнения обязательств по кредиту также выступают имущественные права на денежные средства по договору выполнения чартерных авиаперевозок, говорится в сообщении фонда.